Serie A, la classifica aggiornata: la Juve batte il Verona e sale al primo post in classifica

vedi letture

Non bastano 96 e rotti minuti al Verona per reggere e portare a casa lo 0-0. La Juventus vince all'ultimo secondo contro i gialloblu grazie alla rete di Cambiaso, che porta, almeno per una notte, i bianconeri la primo posto in classifica a quota 23 punti.

Juventus 23*

Inter 22

Milan 21

Fiorentina 17

Napoli 17

Atalanta 16

Bologna 15*

Roma 14

Lazio 13

Lecce 13*

Monza 12

Frosinone 12

Torino 12*

Genoa 11*

Sassuolo 11*

Verona 8*

Empoli 7

Udinese 6

Salernitana 4*

Cagliari 3

*Una partita in più