Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio blinda il 2º posto e si porta a +7 dal Milan

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Tre punti d'oro per la Lazio, che consolida il proprio secondo posto in campionato e si porta a +5 dalla prima inseguitrice, l'Inter, in attesa che giochino Roma e Milan. Grande slancio per Sarri e i suoi ragazzi nella corsa Champions. A La Spezia le Aquile e la Salernitana si dividono la posta in palio e muovono un altro passo verso la salvezza. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.