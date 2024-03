Serie A, la classifica aggiornata: la Roma intravede la Champions, il Sassuolo la retrocessione

Nel frastornato pomeriggio di Serie A allo stadio Olimpico di Roma si è comunque giocata la sfida fra i giallorossi di Daniele De Rossi ed il Sassuolo di Davide Ballardini. Grazie ad un gol stupendo di capitan Pellegrini, la Roma è riuscita a portare a casa una vittoria pesantissima che le permette di intravedere la zona Champions League per la prima volta da qualche mese a questa parte. Con questo successo, infatti, i giallorossi si sono portati a soli 3 punti dal Bologna quarto, staccando anche momentamente di 4 l'Atalanta, che ovviamente dovrà recuperare - le prime ipotesi puntano a maggio inoltrato - la gara rinviata oggi con la Fiorentina dopo il grave malore che ha colpito il dg viola Joe Barone.

La situazione in casa Sassuolo invece continua ad essere critica, anche perché il 19esimo posto in classifica pesa e non poco sull'umore di piazza e squadra. Mal comune mezzo gaudio: le sconfitte di Cagliari ed Empoli lasciano intatto il distacco rispetto alla zona salvezza.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 75*

Milan 62

Juventus 59

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 47*

Napoli 44*

Fiorentina 43*

Lazio 43

Monza 42

Torino 41

Genoa 34

Lecce 28

Udinese 27

Verona 26

Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14

*Una partita in meno