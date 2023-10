Serie A, la classifica aggiornata: la Roma vince ma è solo decima

Dopo la bella vittoria della Lazio sull'Atalanta, del Monza sulla Salernitana e del Frosinone sul Verona, vince anche la Roma nella sfida delle 18 contro il Cagliari. Un 4-1 in trasferta che rilancia i giallorossi dopo un avvio difficile e che accentua come non mai i problemi di un Cagliari ancora ultimo a 2 punti in classifica. Questa la classifica di Serie A aggiornata ed in attesa di Napoli-Fiorentina:

Milan 21

Inter 19

Juventus 17

Napoli 14*

Fiorentina 14*

Atalanta 13

Frosinone 12

Monza 12

Lecce 12

Roma 11

Bologna 11

Sassuolo 10

Lazio 10

Torino 9

Genoa 8

Verona 8

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 3

Cagliari 2

* una partita in meno