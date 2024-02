Serie A, la classifica aggiornata: Lazio a ridosso della Roma, Cagliari penultimo

Vittoria esterna per la Lazio di Maurizio Sarri che pur con qualche sofferenza ha battuto il Cagliari per 3-1 alla Unipol Domus Arena. Prima l'autogol di Deiola, poi le reti di Ciro Immobile, arrivato a 200 in carriera in Serie A, e Felipe Anderson, che hanno reso inutile il momentaneo 1-2 di Gianluca Gaetano. Grazie a questo successo i biancocelesti hanno momentaneamente superato sia il Bologna che il Napoli, che giocheranno domani, piazzandosi al sesto posto in classifica, a -2 dall'Atalanta quarta.

Niente da fare invece per il Cagliari, che non riesce a rispondere alla vittoria dell'Empoli di ieri sera all'Arechi. La formazione di Claudio Ranieri resta dunque al penultimo posto in classifica e nelle prossime ore rischia di rimanere sempre più indietro in classifica.

La classifica aggiornata

Inter 57 punti (22 partite giocate)

Juventus 53 (23)

Milan 49 (23)

Atalanta 39 (22)

Roma 38 (23)

Lazio 37 (23)

Bologna 36 (22)

Napoli 35 (22)

Fiorentina 34 (22)

Torino 32 (22)

Genoa 29 (23)

Monza 29 (23)

Lecce 24 (23)

Frosinone 23 (23)

Empoli 21 (24)

Sassuolo 19 (22)

Udinese 19 (22)

Hellas Verona 18 (23)

Cagliari 18 (24)

Salernitana 13 (24)

Il programma della ventiquattresima giornata di Serie A.

10/02/2024 Sabato 18.00 ROMA-INTER

10/02/2024 Sabato 20.45 SASSUOLO-TORINO

11/02/2024 Domenica 12.30 FIORENTINA-FROSINONE

11/02/2024 Domenica 15.00 BOLOGNA-LECCE

11/02/2024 Domenica 15.00 MONZA-HELLAS VERONA

11/02/2024 Domenica 18.00 GENOA-ATALANTA

11/02/2024 Domenica 20.45 MILAN-NAPOLI

12/02/2024 Lunedì 20.45 JUVENTUS-UDINESE