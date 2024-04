Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +13 sulla Roma quinta

Occasione persa, in chiave classifica, per la Roma, che può comunque sorridere per aver preso un punto nella trasferta di Lecce dopo una partita molto complicata. 0-0 il finale al Via del Mare, con i salentini che possono recriminare per le tante occasioni avute e non sfruttate. Con questo pareggio i giallorossi perdono terreno dalla zona Champions, vista la vittoria del Bologna che adesso si trova a +5, e potenzialmente potrebbero scivolare al sesto posto, considerando che l'Atalanta ha una gara da recuperare e si trova a -2.

La squadra di Luca Gotti ha preso invece un punto che fa respirare il Lecce, adesso a +4 dalla zona retrocessione, con tante squadre alle spalle dei giallorossi.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 76*

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50*

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Hellas 27

Cagliari 27

Empoli 25*

Frosinone 25

Sassuolo 24

Salernitana 14

* una partita in meno