Serie A, la classifica aggiornata: Milan primo in solitaria in attesa dell'Inter, perde il Napoli

vedi letture

Si sono giocate oggi le quattro partite del sabato. Il Bologna porta a casa la prima vittoria stagionale battendo per 2-1 in rimonta il Cagliari e volando a quota 4 punti. Un punto a testa, invece, per Udinese e Frosinone che pareggiano 0-0. La Lazio, invece, vince in casa del Napoli 2-1. Successo anche dell'Atalanta per 3-0 contro al Monza:

Milan 9*

Napoli 6*

Atalanta 6*

Inter 6

Hellas Verona 6*

Fiorentina 4

Juventus 4

Lecce 4

Bologna 4*

Frosinone 4*

Monza 3*

Genoa 3

Lazio 3*

Sassuolo 3*

Salernitana 2

Udinese 2*

Roma 1*

Bologna 1*

Cagliari 1*

Torino 1

Empoli 0

* = Una partita in più