Serie A, la classifica aggiornata: Napoli col Milan a 6, Lazio ultima

Vince ancora il Napoli, che dopo aver battuto il Frosinone alla prima giornata ha la meglio anche sul Sassuolo: 2-0 per Osimhen e compagni, 6 punti per i Campioni d'Italia, gli stessi di Milan e Hellas Verona. La squadra di Dionisi resta ferma a quota zero. Stessa situazione per la Lazio, che cade in casa contro il Genoa: al Grifone basta la rete di Retegui per conquistare la prima vittoria stagionale

Milan 6

Napoli 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 4

Juventus 4

Lecce 4

Inter 3*

Atalanta 3

Monza 3

Frosinone 3

Genoa 3

Salernitana 1*

Cagliari 1*

Roma 1

Torino 1

Bologna 1

Udinese 0*

Lazio 0

Empoli 0

Sassuolo 0

* una partita in meno