Serie A, la classifica aggiornata: punto d'oro per il Verona, Napoli a +14 dalla Lazio

Il Napoli non va oltre lo 0-0 con l'Hellas Verona al Maradona, ma mantiene un netto vantaggio sulle altre squadre: sono 14 i punti di vantaggio sulla Lazio seconda in classifica. Punto preziosissimo per l'Hellas, che si porta così a 23 punti, a tre lunghezze dal quartultimo posto occupato dallo Spezia.

Napoli 75*

Lazio 61*

Roma 53

Milan 53*

Inter 51

Atalanta 48

Juventus 44

Bologna 44*

Fiorentina 41

Udinese 39

Torino 38

Sassuolo 37

Monza 35

Empoli 32*

Salernitana 29

Lecce 27

Spezia 26*

Verona 23*

Cremonese 19*

Sampdoria 15

*Una partita in più