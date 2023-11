Serie A, la classifica aggiornata: Roma a -5 dal Milan

Clamorosa rimonta della Roma di Mourinho, che all'Olimpico ribalta il Lecce nel giro di due minuti e in pieno recupero con le reti di Azmoun e Lukaku dopo quella di Almqvist. Grazie a questo successo i giallorossi agganciano la Fiorentina a quota 17 punti, di nuovo in orbita Europa. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A in attesa delle ultime tre gare dell'11° turno:

Inter 28

Juventus 23*

Milan 22

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Fiorentina 17*

Roma 17

Monza 16

Lazio 16

Lecce 13

Frosinone 12*

Torino 12*

Genoa 11

Sassuolo 11*

Udinese 10

Cagliari 9

Hellas Verona 8

Empoli 7*

Salernitana 4

*Una partita in meno