Serie A, la classifica aggiornata: Roma aritmeticamente al sesto posto

La partita di questa sera dell'Olimpico aveva molto più valore per la Roma di Daniele De Rossi che per il Genoa di Alberto Gilardino, già salvo da diverse settimane. La formazione giallorossa doveva infatti sfruttare il pareggio della Lazio a San Siro contro l'Inter per conquistare aritmeticamente il sesto posto in classifica, blindato ed ufficializzato una volta e per tutte grazie alla vittoria sul Grifone firmata Romelu Lukaku.

La classifica aggiornata

Inter 93 punti*

Milan 74*

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 66

Roma 63*

Lazio 60*

Fiorentina 54

Torino 53*

Napoli 52*

Genoa 46*

Monza 45*

Lecce 37*

Cagliari 36*

Frosinone 35*

Hellas Verona 34

Udinese 34*

Empoli 33*

Sassuolo 29*

Salernitana 16

* Una partita in più