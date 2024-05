Serie A, la classifica aggiornata: Roma fuori dalla Champions, il Napoli chiude addirittura decimo

L'Atalanta batte in scioltezza il Torino e, in attesa del recupero della gara con la Fiorentina, è almeno quarta in classifica. Niente da fare invece per il Napoli, che ha pareggiato in casa col Lecce ed è quindi fuori dalle coppe europee per la prima volta dopo quattordici partecipazioni consecutive. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A.

La classifica di Serie A aggiornata

1. Inter 93 punti

2. Milan 75**

3. Juventus 71**

4. Atalanta 69

5. Bologna 68**

6. Roma 63

7. Lazio 60

8. Fiorentina 57

9. Torino 53**

10. Napoli 53**

11. Genoa 49**

12. Monza 45**

13. Lecce 38**

14. Hellas Verona 37

15. Cagliari 36**

16. Frosinone 35

17. Udinese 34

18. Empoli 33

19. Sassuolo 29

20. Salernitana 17**

*: una gara in meno

**: una gara in più