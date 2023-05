Serie A, la classifica aggiornata: si riapre la corsa per la salvezza

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Cremonese porta a casa una vittoria cruciale e torna in corsa per la salvezza. Grazie al 2-0 contro lo Spezia, i grigiorossi salgono al quota 24 punti, -3 rispetto all'Hellas Verona e agli stessi liguri. Tutto resta dunque in bilico per la permanenza nella categoria in queste ultime quattro giornate. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 80

Lazio 64*

Juventus 63

Inter 63*

Milan 61*

Atalanta 58

Roma 58*

Fiorentina 46

Bologna 45

Monza 45

Torino 45

Sassuolo 43

Udinese 43

Salernitana 35

Empoli 35

Lecce 31

Spezia 27*

Hellas Verona 27

Cremonese 24*

Sampdoria 17

*Una partita in più