Serie A, la classifica breve per il quarto posto: otto squadre distanziate solo da cinque punti

Il Milan non può permettersi più passi falsi per non infrangere il sogno quarto posto e qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La lotta per la quarta posizione, infatti, è molto serrata. Osservando la classifica di Serie A, appare evidente come il gap tra le squadre impegnate alla corsa all'ultimo piazzamento valido per entrare in Champions sia esiguo. Sono soltanto cinque i punti che distanziano otto squadre. Questa la classifica delle squadre impegnate nella lotta al quarto posto



4. Lazio 28

5. Milan 27

6. Sampdoria 16

7. Fiorentina 25

8. Sassuolo 25

9. Roma 24 (una partita in meno)

10. Atalanta 24

11. Torino 23