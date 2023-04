Serie A, la classifica dei rigori a favore e contro: 3 assegnati al Milan, 5 contro. Domina la Roma, Napoli a quota 7

Fonte: sportface.it

Altro danno nei confronti del Milan, che, come da regolamento, non vede fischiare a favore due rigori più che netti. I rossoneri, dunque, rimangono a quota tre rigori assegnati in Serie A, tutt'e tre realizzati.

Roma 8 (6 realizzati)

Atalanta 7 (5)

Sassuolo 7 (6)

Napoli 7 (6)

Lazio 7 (5)

Cremonese 6 (4)

Fiorentina 5 (3)

Inter 5 (4)

Juventus 5 (3)

Bologna 4 (4)

Monza 4 (4)

Spezia 4 (4)

Milan 3 (3)

Lecce 2 (1)

Sampdoria 2 (1)

Torino 2 (2)

Salernitana 1 (1)

Empoli 1 (1)

Udinese 1 (1)

Hellas Verona