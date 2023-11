Serie A, la classifica delle squadre che hanno macinato più km in media per gara: Lazio prima, Milan solo 18°

Il profilo Instagram di Transfermarkt ha pubblicato la classifica delle squadre di Serie A che hanno macinato più chilometri in media per gara nelle prime 12 giornate di campionato (dati Lega Serie A): in vetta a questa speciale graduatoria c'è la Lazio con 115,740 km, seguita da Monza (113,058 km), Bologna (112,828 km), Empoli (112,807 km) e Atalanta (112.206 km). Il Milan si trova solamente al 18° posto con una media di 108,031 km a partita.