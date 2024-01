Serie A, la classifica delle ultime 5 partite: Milan terzo, Napoli in zona retrocessione

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus, vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque giornate. Al primo posto ci sono Inter e Juventus, con quattro vittorie e un pareggio negli ultimi cinque turni. Segue il Milan, che ha messo alle spalle il momento complicato con tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite.

A quota dieci punti conquistati nelle ultime cinque partite un nutrito numero di squadre. Oltre ai rossoneri di Pioli, anche Lazio, Fiorentina, Bologna e Atalanta.

Fanalino di coda in questa speciale classifica è il Frosinone, squadra in crisi di risultati con un solo punto conquistato nelle ultime cinque gare. Penultimo l'Empoli, ieri sconfitto nettamente dal Milan. Poi a sorpresa ecco il Napoli, ieri battuto 3-0 dal Torino. La squadra di Walter Mazzarri negli ultimi cinque turni ha incassato tre sconfitte, battuto il Cagliari e pareggiato contro il Monza. Ecco il dato squadra per squadra.

Serie A, ecco il dato

Inter 13 punti conquistati nelle ultime cinque partite di Serie A

Juventus 13

Milan 10

Atalanta 10

Lazio 10

Fiorentina 10

Bologna 10

Torino 8

Monza 7

Genoa 6

Roma 5

Udinese 5

Lecce 5

Cagliari 5

Hellas Verona 4

Sassuolo 4

Salernitana 4

Napoli 4

Empoli 2

Frosinone 1