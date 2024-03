Serie A, la classifica dopo la 28esima giornata: il Milan è di nuovo secondo

Lucca e Zarraga fanno il colpo all'Olimpico: l'Udinese ha battuto la Lazio 2-1 grazie a due gol tra il 47esimo e il 51esimo. In mezzo il gol della Lazio, del momentaneo pari, un autogol di Lautaro Giannetti. Dopo un recupero infinito i biancocelesti non riescono a recuperare la partita e perdono in casa per mano della "ammazza-grandi" Udinese.

La squadra di Sarri rimane dunque a 40 punti, il Milan recupera punti su tutte le inseguitrici più vicine. Udinese ora a quota 27.

LA CLASSIFICA

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 51

Roma 48

Atalanta 47

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 40

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Udinese 27

Cagliari 26

Hellas Verona 26

Lecce 25

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14