Serie A, la classifica dopo la 29ª giornata: le romane dietro al Napoli, Milan 4º

Non si ferma la corsa della Lazio che piega anche la Juventus. I biancocelesti grazie a questo risultato blindano il secondo posto in classifica, portandosi a +7 sul quinto posto che è attualmente dell'Inter, e tiene a distanza i bianconeri, che si stavano rilanciando nonostante i 15 punti di penalizzazione. Adesso per la Vecchia Signora il quarto posto è lontano otto lunghezze. Di seguito la graduatoria aggiornata: