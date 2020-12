Serie A, la classifica: Milan ancora prima da solo, ma ora l'Inter è a -1

Dopo il 2-2 contro il Parma di domenica, il Milan ha pareggiato con lo stesso risultato anche questa sera in casa del Genoa. I rossoneri restano da soli in vetta, ma il vantaggio sull'Inter, che ha vinto 1-0 contro il Napoli, è ora di un solo punti. La Juventus, terza in classifica, resta a quattro lunghezze, mentre Sassuolo e Napoli sono a cinque punti dalla squadra di Pioli. Ecco la classifica completa:

Milan 28

Inter 27

Juventus 24

Napoli 23

Sassuolo 23

Roma 21*

Hellas Verona 19

Lazio 18

Atalanta 18*

Udinese 14*

Sampdoria 14

Cagliari 13

Bologna 13

Benevento 12

Parma 12

Spezia 11

Fiorentina 10

Genoa 7

Torino 6*

Crotone 6

* una gara in meno