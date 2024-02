Serie A, la classifica un anno dopo: il Milan ha cinque punti in più

Classifiche a confronto dopo l'ultimo fine settimana di Serie A. L'Inter che ha vinto il derby d'Italia viaggia con tredici punti in più rispetto alla scorsa stagione. Saldo positivo anche per le inseguitrici: +6 Juventus nonostante la sconfitta di ieri, più cinque Milan. Negativo il saldo delle due romane, così come quello dell'Atalanta. A spiccare in negativo è però soprattutto il confronto del Napoli: la squadra partenopea nelle prime ventidue partite di campionato ha collezionato ventiquattro punti in meno. Male anche l'Udinese: meno undici. E l'Empoli: meno dieci.

Sorride il Bologna che ha sette punti in più rispetto alla scorsa stagione. Ma anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano: nelle prime ventidue giornate di campionato ha collezionato dieci punti in più rispetto alla Serie A 2022/23. Ecco il dato squadra per squadra.

*Inter 57 punti (22 partite giocate) (+13)

**Juventus 53 (23) (+6)

Milan 49 (23) (+5)

*Atalanta 39 (22) (-2)

*Bologna 36 (22) (+7)

*Roma 35 (22) (-6)

*Napoli 35 (22) (-24)

*Lazio 34 (22) (-5)

*Fiorentina 34 (22) (+10)

*Torino 32 (22) (+2)

Genoa 29 (23) (in Serie B)

Monza 29 (23) (=)

Lecce 24 (23) (-3)

Frosinone 23 (23) (in Serie B)

*Sassuolo 19 (22) (-5)

*Udinese 19 (22) (-11)

*Cagliari 18 (22) (in Serie B)

Hellas Verona 18 (23) (+1)

Empoli 18 (23) (-10)

Salernitana 13 (23) (-8)

*=Confronto con le prime 22 giornate della Serie A 2022/23

**=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione