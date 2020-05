Serie A, la doppia sfida dei calciatori: non solo il Covid, occhio anche agli infortuni

I calciatori con la ripresa degli allenamenti e forse anche del calcio in generale, non sfideranno solo il Coronavirus, ma anche gli infortuni da pausa prolungata. Tutti i club hanno varato dei programmi altamente personalizzati che però non prevedano forzature di sorta per evitare infortuni muscolari dopo il lungo periodo di semi-inattività. Anche gli esperti sono concordi: la ripresa dovrà arrivare per gradi e il "motore" dei calciatori dovrà essere riacceso con calma. A riportarlo è Il Giornale.