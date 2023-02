MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Vittoria per la Fiorentina, prossima avversaria di campionato del Milan. I viola, nell'incontro valido per la ventiquattresima giornata di Serie A, hanno battuto per 0-3 il Verona al Bentegodi. Per la formazione di Italiano a segno Barak, Cabral e Biraghi.