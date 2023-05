Serie A, la Fiorentina ribalta la Roma di Mourinho: al Franchi finisce 2-1

MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vince in rimonta contro la Roma di José Mourinho ribaltando in tre minuti una partita che sembrava destinata a terminare col vantaggio per 0-1 maturato nel primo tempo. I viola così tengono il passo per l'ottavo posto mentre la Roma concede così la possibilità alla Juventus di superarla in caso di vittoria contro il Milan.