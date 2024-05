Serie A, la Fiorentina vince in rimonta contro il Monza: 2-1 il risultato finale grazie a Nico Gonzalez e Arthur

Nel posticipo del lunedì sera valevole per la 36^esima giornata di Serie A, la Fiorentina in rimonta batte in casa il Monza 2-1 grazie alle reti di Nico Gonzalez e Arthur, mentre per i ragazzi allenati da Raffaele Palladino aveva trovato il gol, nella prima frazione di gioco, l'ex attaccante della Salernitana Milan Đurić. Grazie a questa vittoria, la Viola strappa momentaneamente l'ottavo posto dalle mani del Napoli.