La Juventus di Max Allegri schianta, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, l'Empoli di Zanetti per 4-0. In gol - per la squadra bianconera - Moise Kean, Weston McKennie ed Adrien Rabiot (doppietta per il francese, ndr).