Serie A, la Lazio vince 1-0 contro il Lecce: decide Felipe Anderson

Non perde la Lazio contro il Lecce: decide un gol di Felipe Anderson nella ripresa con i biancocelesti che mettono in fila, per la prima volta con Sarri, cinque vittorie consecutive. In questo momento la Lazio si trova quindi a 6 punti dal Milan, in campo questa sera contro la Roma di Mourinho.

Alle 15:00 il Cagliari ospiterà il Bologna e alle 18:00 la Fiorentina affronterà l'Udinese.