Serie A, la Roma con la testa al Bayer: 0-0 al Dall'Ara contro il Bologna

Una partita di transizione. La trasferta di Bologna per la Roma è servita come tappa intermedia direzione Leverkusen: è stata una gara della formazione iniziale ribaltata già alla vigilia, è stato il match giocato quasi per dovere di calendario. La Roma però esce con un punto dal Dall’Ara, un pareggio che dà morale in vista della semifinale di ritorno d’Europa League: con la Champions League aritemticamente complicata, l’unica possibilità per i giallorossi è quella di sbancare Budapest.

La squadra di Motta invece non è riuscita a graffiare una squadra incerottata e piena di giovani: calcio imballato e poco propositivo, un modus operandi completamente differente da quanto ammirato nelle scorse gare. A tre giornate dal termine entrambe hanno poco da chiedere. In campionato visto che in Europa la strada della Roma è parecchio tracciata.