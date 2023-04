MilanNews.it

La Roma di José Mourinho, grazie alla vittoria odierna sull'Udinese di Sottil per 3-0 (reti di Bove, Pellegrini e Abraham), blinda il secondo posto in classifica e continua la propria marcia verso la qualificazione in Champions League. Un successo importante che spedisce i giallorossi a +3 sul Milan.