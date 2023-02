Serie A, la Roma frena a Lecce: al Via del Mare non va oltre l'1-1

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna a frenare la Roma, che a Lecce non va oltre l'1-1. Al Via del Mare l'autorete di Ibanez sblocca il risultato dopo appena sette minuti, Dybala ce ne mette altri dieci per cancellarlo e ristabilire la parità. Ma poi super-Falcone non permette ai giallorossi di bissare il successo con l'Empoli e ferma Mourinho e i suoi ragazzi.