Serie A, la Roma vince contro il Napoli grazie a Pellegrini e Lukaku

La 17^esima giormata di Serie A si conclude con la vittoria della Roma in casa contro il Napoli, grazie alle reti nel secondo tempo da parte di Lorenzo Pellegrini e Lukaku. La sfida tra le due squadra, come spesso successo in questi anni, è stata una vera e propria "battaglia" In campo e che ha registrato inoltre due espulsioni nelle fila dei partenopei. Infatti prima Politano (per fallo di reazione) poi Osimhen (per doppia ammonizione) sono stati allontanati dal terreno di gioco, costringendo così la squadra di Mazzarri a finire la partita in 9 contro 11.