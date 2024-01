Serie A, la Top 20 dopo 21 giornate: l'eterno Giroud fra i primi 10

Questa la Top 20 della Serie A dopo 21 giornate di campionato. Sono presi in considerazione solamente i giocatori che sono andati a voto in almeno 15 occasioni. Dominio Inter, con 4 giocatori nelle prime 5 posizioni. Per trovare un giocatore della Juventus capolista bisogna scendere fino al 12° posto con Federico Chiesa. Subito dietro Dušan Vlahović che continua a scalare posizioni. L'eterno Olivier Giroud è l'unico rappresentante del Milan terzo in classifica, mentre i campioni d'Italia in carica del Napoli hanno in graduatoria il solo Politano. Zirkzee è il simbolo del Bologna rivelazione del campionato.

6.94 - Lautaro Martínez (Inter)

6.70 - Thuram (Inter)

6.66 - Guðmundsson (Genoa)

6.53 - Çalhanoğlu (Inter)

6.53 - Mkhitaryan (Inter)

6.50 - Buongiorno (Torino)

6.47 - Giroud (Milan)

6.47 - Dimarco (Inter)

6.45 - Barella (Inter)

6.44 - Berardi (Sassuolo)

6.42 - Di Gregorio (Monza)

6.40 - Chiesa (Juventus)

6.39 - Vlahović (Juventus)

6.36 - Terracciano (Fiorentina)

6.36 - Falcone (Lecce)

6.34 - Soulé (Frosinone)

6.34 - Politano (Napoli)

6.33 - Bonaventura (Fiorentina)

6.33 - Rabiot (Juventus)

6.32 - Zirkzee (Bologna)