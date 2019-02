Serie A: Lazio-Empoli 1-0

Decide un rigore di Caicedo. Biancelesti al quarto posto

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - La Lazio batte l'Empoli 1-0 nell'anticipo della 23/a giornata del campionato di serie A e con i tre punti conquistati questa sera s'insedia al quarto posto a 38 punti in attesa che si giochino le altre partite. Come contro il Frosinone decisivo è Felipe Caicedo, stasera a segno su rigore Per l'Empoli un'altra battuta d'arresto, sintomo di un periodo poco felice per i toscani che hanno comunque sfiorato il pareggio nella ripresa con Silvestre.