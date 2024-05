Serie A, Lazio-Empoli 2-0: biancocelesti vittoriosi anche senza Luis Alberto

L'Olimpico benedice gli ultimi minuti, sia del primo che del secondo tempo. Patric in pieno recupero, Matias Vecino al novantesimo: sono loro i marcatori della Lazio, che batte 2-0 l'Empoli e tiene vivo il sogno che si chiama Champions League, ma nel frattempo blinda aritmeticamente la qualificazione almeno alla Conference. Senza Luis Alberto, fuori per scelta tecnica e per un amore che è palesemente finito, Igor Tudor centra la quinta vittoria in campionato da quando allena i biancocelesti e ora tifa per il pari in Atalanta-Roma, che consentirebbe ai suoi di crederci davvero. Nel giorno in cui lo stadio Olimpico celebra i 50 anni dell'impresa della banda Maestrelli del 1974, la Lazio non ne ha né i guizzi né la feroce e geniale follia. Regala però una prestazione solida e due fiammate che superano il castello difensivo costruito da Davide Nicola. Resta complicata e pericolante la classifica dei toscani, che in trasferta non segnano dal 24 febbraio, nelle prossime sfideranno Udinese a Udine e Roma al Castellani, e vedono la permanenza un po' più lontana.

Meglio Empoli, ma il primo tempo lo decide Patric. L'assetto dei toscani, che aspettano la Lazio e i suoi errori, produce un primo tempo molto bloccato, nel corso del quale le migliori occasioni arrivano proprio a opera degli ospiti. Caputo segna, ma in fuorigioco, poi Kamada regala a Bastoni una ghiotta chance ma il mancino a giro da fuori è impreciso. Un'altra imprecisione, questa volta di Guendouzi, consente a Cancellieri di sfondare fino in area: cioccolatino per Caputo, la differenza la fa la grandissima reattività di Mandas che manda in corner. È proprio su calcio d'angolo, ultima azione della prima frazione di gara, che Patric sblocca il risultato: cross teso di Zaccagni, zampata del difensore alle spalle di Caputo e doccia fredda per Nicola. Tudor rientra negli spogliatoi in vantaggio per 1-0.

La chiude Vecino. La ripresa è un lungo ed estenuante batti e ribatti a centrocampo, la fotocopia del primo tempo fino al gol di Patric, ma con qualche acuto in meno. Le imprecisioni sotto porta graziano quelle in fase difensiva, la girandola dei cambi porta Tudor a privarsi di Immobile, Felipe e Zaccagni, mentre Nicola vara uno schieramento iperoffensivo per tentare l'assalto all'arma bianca nel finale. A cinque dal novantesimo, ancora Mandas in cattedra: l'ellenico vola a negare la rete di Shpendi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Proprio quando l'Empoli sembra rendersi pericoloso, ecco il gol dell'ex: Vecino firma la sesta rete nel suo campionato e mette in ghiaccio il recupero.

IL TABELLINO

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Lazzari, Guendouzi (20' st Vecino), Kamada (43' st Cataldi), Marusic; Felipe Anderson (20' st Rovella), Zaccagni (31' st Pedro); Immobile (20' st Castellanos). A disp.: Provedel, Renzetti, Pellegrini, Casale, Isaksen, Gonzalez. All.: Tudor

Empoli (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto (32' st Shpendi); Gyasi, Maleh (31' st Fazzini), Marin, Bastoni (10' st Cambiaghi), Pezzella (21' st Cacace); Cancellieri, Caputo (22' st Destro). A disp.: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Walukiewicz, Grassi, Kovalenko, Niang, Cerri, Zurkowski. All.: Nicola

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 48' pt Patric (L), 44' st Vecino (L)

Ammoniti: Gyasi (E), Lazzari, Rovella, Romagnoli (L)