Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due giornate a Kean

Sono cinque i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo le dieci gare del 25° turno di Serie A: unico a fermarsi per due turni sarà Moise Kean della Juventus, punito "per avere, al 45° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria, senza causare conseguenze". Un turno di stop anche al portiere dello Spezia Federico Marchetti, espulso direttamente in panchina, ma anche per Bryan Cristante della Roma, Adam Marusic della Lazio e Arkadiusz Reca dello Spezia, questi ultimi per somma di ammonizioni.