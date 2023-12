Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: sei giocatori squalificati per un turno

Dopo le gare della quattordicesima giornata di Serie A, il giudice sportivo del massimo campionato italiano ha squalificato per una giornata sei giocatori. Due gli espulsi che non saranno a disposizione dei rispettivi allenatori, ovvero Daniel Boloca del Sassuolo e Antoine Makoumbou del Cagliari.

Gli ammoniti.

Gli altri quattro sono stati invece fermati per somma di ammonizioni. Si tratta di Enzo Barrenechea del Frosinone, Domenico Berardi del Sassuolo, Karol Linetty del Torino e Ruslan Malinovskyi del Genoa, arrivati tutti alla quinta sanzione in questo campionato. Doppia assenza molto pesante dunque per il Sassuolo, in vista della gara di lunedì sera alla Unipol Arena contro il Cagliari, con Alessio Dionisi che dovrà fare a meno del suo centrocampista centrale dopo l'espulsione diretta che di fatto è costata la rimonta della Roma, oltre che al suo top player, mentre dall'altra parte mancherà dunque il congolese che ha ricevuto il rosso diretto per aver fermato una chiara occasione dal gol atterrando Guendouzi nella sfida dell'Olimpico contro la Lazio.

Diffidati.

Entra invece in diffida Marin Pongracic del Lecce, arrivato al quarto cartellino giallo in stagione nella sfida pareggiata all'ultimo minuto dai salentini contro il Lecce, con il difensore che è stato ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.