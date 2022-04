Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno a De Sciglio, Morata e Lautaro Martinez

Fonte: tuttomercatoweb.com

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative al prossimo turno di Serie A e derivanti dall'ultimo. Stop di un turno per Mattia De Sciglio della Juventus, per una "critica irrispettosa al Direttore di gara", così per Alberto Grassi del Cagliari, Federico Fazio della Salernitana e Sebastiano Luperto dell'Empoli, tutti espulsi nello scorso weekend. Una giornata di squalifica, ma per somma di ammonizioni, è stata comminata a Federico Bonazzoli della Salernitana, Marten De Roon dell'Atalanta, Davide Frattesi del Sassuolo, Lautaro Martinez dell'Inter, Alvaro Morata della Juventus, Lorenzo Pellegrini della Roma, Roberto Pereyra dell'Udinese, Lucas Torreira della Fiorentina e Zambo Anguissa del Napoli.