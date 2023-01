Serie A, le designazioni arbitrali per la 17^ giornata di campionato

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Davide Massa di Imperia è l'arbitro designato per Milan-Roma, big match della 17/a giornata in serie A, in programma tra il 7 ed il 9 gennaio. Il Napoli capolista, in trasferta in casa della Sampdoria, sarà arbitrato da Rosario Abisso di Palermo, mentre Juventus-Udinese tocca a Matteo Marchetti, della sezione di Ostia Lido. Questi gli altri direttori di gara del 17mo turno: Fiorentina-Sassuolo a Manganiello; Monza-Inter a Sacchi; Salernitana-Torino a Colombo; Lazio-Empoli a Pezzuto; Spezia-Lecce a Chiffi; Verona-Cremonese a Mariani; Bologna-Atalanta a Di Bello. (ANSA).