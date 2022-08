Serie A, le percentuali della Sisal per la seconda giornata di campionato

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La seconda giornata di campionato è alle porte. Queste le percentuali in vista di un nuovo turno di Serie A da parte di Gianluca Boserman, esperto di SISAL a TMW Radio: “C'è grande equilibrio in Atalanta-Milan, la vittoria dei rossoneri ha una percentuale del 38%, il segno 1 è invece al 35%. 33% di possibilità di vedere assegnato un calcio di rigore, ne sono stati fischiati 4 negli ultimi 4 incroci, due per parte. Milan reduce da tre vittorie consecutive in campionato contro l’Atalanta. Inoltre la Dea, negli ultimi 14 anni, ha vinto solo tre volte contro i rossoneri in casa”.

Per quanto riguarda le percentuali di Torino-Lazio, Boserman è chiaro: “La vittoria di Sarri al 39% di possibilità, 33% quelle di Juric. Immobile ha segnato in 6 delle ultime sette gare: l’unica dove non è andato a segno è stato lo 0-0 del maggio 2021 dove sbagliò un rigore. Ciro per noi ha il 45% delle chance di andare in gol". Infine su Inter-Spezia: "Il segno 1 ha una percentuale dell'80%, Lukaku andrà in gol per il 55% delle possibilità".