Serie A, le quote dei bookmakers della 20esima giornata

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Tanti gol, spettacolo e qualche polemica: i confronti tra Atalanta e Lazio rappresentano una inesauribile fonte di emozioni. Le due squadre, in ballo per la zona Champions, si ritrovano domenica, di nuovo al Gewiss Stadium, quattro giorni dopo il successo bergamasco in Coppa Italia. Il pronostico degli analisti SNAI non cambia rispetto a mercoledì scorso, anzi è ancora più netto in favore dell'Atalanta, il cui successo si abbassa fino a 1,75 (per il confronto di Coppa era a 1,90). Il riscatto biancoceleste è un'ipotesi da 4,25, il pareggio si ferma poco più in basso, a 4,00. Ben 21 le reti negli ultimi 4 incroci, comprensibile l'Over quotato al ribasso, 1,45, mentre l'Under sale fino a 2,55. Domani il Milan capolista farà visita al Bologna. Rossoneri largamente favoriti: il «2» che plana fino a 1,87. Il Bologna ha vinto soltanto una partita nelle dieci disputate da dicembre in poi: la fine della carestia vale 3,70, la divisione della posta si gioca a 4,00. Sempre domani, la Juve va a Marassi in casa della Samp. Pronostico nettamente bianconero, con il segno «2» dato a 1,50. Il successo della Samp vale 6,75, un pareggio si ferma a 4,25. Gli incontri del sabato si concludono con l'Inter che, a San Siro, ospita il Benevento, battuto 5‐2 all'andata. La squadra di Conte ha ottenuto un solo successo (benché pesantissimo, contro la Juve) nelle ultime quattro gare di campionato. Il ritorno ai 3 punti è considerato quasi scontato, a 1,25. Il Benevento ha conquistato fuori casa la maggior parte dei suoi punti (13 su 22), ma stavolta la missione è dura: la «X» vola a 6,25, il blitz sannita vale 10 volte la scommessa. La Roma gioca da favoritissima in casa con il Verona: «1» giallorosso a 1,67, blitz gialloblù a 5,00. Il Cagliari, in casa con il Sassuolo, cerca il ritorno al successo, gli emiliani però partono avanti (2,35 contro 3,05). Napoli‐Parma da «1» fisso, dato a 1,30, la quarta caduta interna di Gattuso è data a 9,75 (ANSA).