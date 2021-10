Serie A, le quote del prossimo turno

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Dopo lo stop in Europa il Napoli cerca riscatto in campionato andando in trasferta al Franchi contro la Fiorentina. La settima giornata di Serie A ha però in programma altri due scontri attesi, il derby della Mole do domani e Atalanta-Milan di domenica sera. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, la capolista è favorita contro i viola di Italiano: il settimo successo per il Napoli, si gioca a 1,95 contro il 4,00 dei padroni di casa mentre per il pareggio si scende fino a 3,40. La Juve è favoritissima sui granata, data vincente a 1,90 rispetto ai cugini dati a 4,25 con il pareggio a 3,40. Il terzo big match vede l'Atalanta favorita a 2,10, e Milan, in quota a 3,30 per il blitz al Gewiss Stadium. L'Inter, vincente a 1,75, è ospite del Sassuolo, offerto a 4,25, ancora convalescente. Le formazioni capitoline sono invece attese da due ex: la Roma di Mourinho, tre punti a 1,45, riceve all'Olimpico l'Empoli di Andreazzoli, vincente a 6,00, mentre la Lazio di Sarri, data a 2,25, sfida il Bologna di Mihajlovic, offerto a 3,10. (ANSA).