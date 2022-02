Serie A, le quote della 24esima giornata di campionato

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Il Milan non può fallire, ma è l'Inter a giocare da favorita nel derby. La sfida di domani vede il successo nerazzurro a 1,80 su Snai, contro il 4,25 rossonero, che devono recuperare ai cugini 4 punti in classifica, pur avendo una partita in più. Il segno 'X' vale 3,75. Con in campo i due migliori attacchi del campionato, prevale l'Over a 1,63, rispetto all'Under proposto a 2,15. Il risultato dell'andata, 1-1, è il più probabile, in quota a 7,75, con l'1-2 rossonero a 15. L'Inter spera nella vena realizzativa di Lautaro, in quota 2,25; si gioca a 3,50 un nuovo gol di Calhanoglu. In casa Milan da tenere d'occhio Giroud, offerto a 3,50, e Kessiè, a 4,00. Cercherà di approfittare del risultato del derby il Napoli, atteso in casa di un Venezia: i partenopei partono nettamente avanti a 1,45. Sale a 4,50 l'opzione pareggio con un successo interno, a 7,00, più remoto. Il Napoli ritrova Osihmen, alla ricerca del primo gol del 2022, proposto a 2,00. Cerca invece il ritorno ai 3 punti, l'Atalanta. La squadra di Gasperini ospita al Gewiss Stadium il Cagliari, una delle squadre più in forma prima della sosta, ma tutt'ora in zona rossa. Il pronostico è tutto per i padroni di casa, a 1,23, contro il 12 sardo. Sarebbe una sorpresa anche il segno 'X', a 6,25. I bianconeri ritrovano il campo e partono all'inseguimento della zona Champions. In casa contro il Verona, il successo è a 1,53; vale 6 volte la posta la vittoria dell'ex Tudor, con il pari a 4,25. Anche Fiorentina-Lazio è un match dal profumo d'Europa. Al Franchi è previsto equilibrio con gli uomini di Italiano avanti, a 2,40, sulla Lazio di Sarri, in quota a 2,90. Roma da '1' fisso (1,33) contro il Genoa (8,75). Match aperto al Ferraris tra la Samp (2,80) e il Sassuolo (2,35); avanti il Torino, a 2,40, in casa dell'Udinese, a 3,05, mentre Mihajlovic vede il primo successo del 2022 del Bologna, fissato a 2,00, contro la sorpresa Empoli, offerta a 3,50. Chiusura del turno lunedì con Salernitana-Spezia. Padroni di casa in cerca di una rimonta-salvezza. Ospiti reduci da tre vittorie consecutive: ne scaturisce un pronostico in equilibrio, con il segno '1' a 2,75 e il '2' a 2,50. (ANSA).