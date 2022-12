Serie A, Leao e Bennacer nella lista dei top 30 assist della prima parte di stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Lega di Serie A ha pubblicato un video su YouTube in cui ha stilato i migliori 30 assist di questa prima parte di stagione. Sia Leao che Bennacer sono finiti nella lista. Il portoghese, al 28° posto, con il suo scavino per la girata di Giroud contro il Bologna alla terza giornata di campionato. L'algerino all'11° posto con il suo lancio per Theo nel gol del vantaggio contro lo Spezia. Menzione speciale per Lorenzo Colombo, giovane di proprietà del Milan in prestito al Lecce, che si piazza al 7° posto con il suo pregevole colpo di tacco nel match dei pugliesi contro la Sampdoria.