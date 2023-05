Serie A, Leao tra i cinque nominati per il premio di miglior giocatore di aprile

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao nel mese di aprile è tornato a macinare chilometri, a fare dribbling, segnare gol e fornire assist. L'emblema dei suoi ulitmi 30 giorni sono state le doppiette a Napoli e in casa contro il Lecce. Il portoghese è stato nominato tra i cinque giocatori in lizza per vincere il preio di MVP del mese di aprile. Con lui anche Lautaro (Inter), Pellegrini (Roma), Verdi (Hellas), Zaccagni (Lazio).