Serie A, Lecce-Frosinone: Ramadani consegna i tre punti ai salentini allo scadere

Finisce 2-1 per il Lecce al Via del Mare, con i padroni di casa che trovano la rete da tre punti, quella decisiva, nel finale. A pochi secondi dal 90esimo Ramadani, su assist di Gallo, va in gol e mette il punteggio in ghiaccio: 2-1 finale e tre punti importanti per i salentini.