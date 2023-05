Serie A, Lecce-Spezia: un pareggio che non fa male a nessuno. 0-0 al Via del Mare

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Lecce e Spezia si fanno dominare dal timore, dalla paura di vincere e chiudere (o riaprire) la corsa salvezza. Finisce 0-0 al Via del Mare al termine di una partita complicata in cui le occasioni da gol si sono viste col contagocce: i liguri hanno anche avuto l'occasione per strappare un'incredibile vittoria con Ekdal, ma Falcone ha chiuso la porta con un ottimo intervento di piede. Ora la situazione è parecchio intricata: il pari manda in Serie B la Cremonese, i salentini sono a +3 dal Verona a due giornate dal termine.