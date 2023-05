Serie A, lo Spezia manda ko il Milan: la vittoria in campionato mancava da due mesi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta amara per il Milan, battuto dallo Spezia 2-0 nell'incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. I liguri hanno ottenuto una vittoria in campionato due mesi dopo l'ultima volta, quando riuscirono a battere l'Inter 2-1 sempre al Picco. Nelle successive otto gare, i bianconeri avevano ottenuto soltanto tre punti, frutto di cinque sconfitte e tre pareggi.