Serie A, mercoledì orari e assegnazioni televisive fino alla 19esima giornata

La Serie A e il calcio vanno in pausa per un paio di settimane per le nazionali, come di consueto dopo poche partite di campionato. Intanto, mercoledì 6 settembre, la Lega di Serie A dovrebbe annunciare gli orari e le assegnazioni televisive di tutto il girone di andata, dalla quinta alla diciannovesima giornata. Il programma del prossimo turno, il quarto, era già stato reso noto in precedenza ed è quello riportato di seguito (evidenziato l'impegno del Milan):

4ª GIORNATA

16/09/2023 Sabato 15.00 Juventus-Lazio DAZN

16/09/2023 Sabato 18.00 Inter-Milan DAZN

16/09/2023 Sabato 20.45 Genoa-Napoli DAZN/Sky

17/09/2023 Domenica 12.30 Cagliari-Udinese DAZN/Sky

17/09/2023 Domenica 15.00 Frosinone-Sassuolo DAZN

17/09/2023 Domenica 15.00 Monza-Lecce DAZN

17/09/2023 Domenica 18.00 Fiorentina-Atalanta DAZN

17/09/2023 Domenica 20.45 Roma-Empoli DAZN

18/09/2023 Lunedì 18.30 Salernitana-Torino DAZN

18/09/2023 Lunedì 20.45 Hellas Verona-Bologna DAZN/Sky