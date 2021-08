Serie A, Milan all’esame Cagliari per restare tra le grandi: le quote

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Oggi è la quarta forza nella lotta scudetto, dopo Juve, Inter e Atalanta. Il Milan però prova a ripetere l'approccio dello scorso anno e a inserirsi tra le grandi favorite di questo campionato. Dopo la partenza vittoriosa in casa della Samp, domenica ospiterà a San Siro un Cagliari che al debutto ha rischiato il rovescio interno con lo Spezia, prima della doppietta in rimonta di Joao Pedro. Il pronostico SNAI è nettamente rossonero, con il segno «1» dato a 1,42, il pareggio a 4,75 e il colpo esterno del Cagliari a 7,00. A Marassi ha risolto Brahim Diaz: un'altra rete del numero dieci vale 3 volte la posta, ma si attende il primo gol di Giroud, dato a 2,25. Dall'altra parte, occhio al solito Joao Pedro, a 3,75, con Pavoletti più indietro, a 4,50. Gioca in casa anche la Juventus, chiamata domani al riscatto dopo il pareggio di Udine e la vicenda spinosa dell'addio di Ronaldo. Davvero poche le chance dell'Empoli, reduce dalla sconfitta interna con la Lazio: la vittoria bianconera non supera quota 1,23, il «2» toscano è un'ipotesi che vale 12 volte la posta. Schiacciante il dominio della Juve nei precedenti: l'ultimo punto dell'Empoli nello scontro diretto è datato marzo 2008, dopo di che si registra una striscia di 8 successi bianconeri. Nell'anteprima del venerdì, l'Inter va a Verona per ribadire l'ottimo esordio stagionale con il Genoa. Inzaghi può lanciare l'attacco titolare Dzeko-Martinez, le cui reti valgono rispettivamente 2,00 e 2,25. Ampio il favore per i nerazzurri, dati vincenti a 1,60. Al Verona di Di Francesco serve un'impresa da 5,50. Pronostico favorevole anche per il Napoli, che domenica fa visita al Genoa. Il «2» azzurro vola basso, a 1,55, anche se l'ultima partita a Marassi fra le due squadre, nel febbraio scorso, vide prevalere per 2-1 i padroni di casa. Un'altra gioia rossoblù vale 5,75, il pareggio è dato a 4,25. Nella serata di domenica, la Roma a Salerno proverà ad andare alla sosta a punteggio pieno: chance ridotte per i padroni di casa, offerti su SNAI a 5,50, con il pareggio a 4,25. I giallorossi, convincenti in Conference League, sono nettamente avanti, a 1,60. Possibile una gara ricca di gol, come testimonia la quota dell'Over posta a 1,55. (ANSA).