Serie A: Milan-Atalanta arbitra Orsato, a Firenze c'è Guida

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - E' Daniele Orsato l'arbitro designato per la partita Milan-Atalanta, posticipo serale di domenica della 26/a giornata. Lo ha reso noto l'Aia. Per Fiorentina-Lazio, partita del 'Monday Night', è stato scelto Guida, mentre Sacchi arbitrerà Roma-Torino, l'altra partita di lunedì 26. L'Inter a Lecce troverà Doveri, mentre per il 'lunch match' di domenica, Juventus-Frosinone, è stato designato Rapuano. (ANSA).